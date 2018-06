Un tavolo tecnico per fare il punto sulla situazione degli appalti gestiti dall’Anas in Sardegna e monitorare le attività nei cantieri. Dovrebbero farne parte lo stesso ente delle strade, la Regione e gli Enti locali. Lo chiedono i consiglieri regionali di Art 1 -Mdp con una mozione che porta la prima firma di Eugenio Lai. L’atto impegna il presidente della Regione e l’assessore ai Lavori pubblici a coinvolgere anche il ministero delle Infrastrutture per garantire una veloce conclusione dei lavori.

“L’Anas – ricorda Lai – ha in carico un volume di lavori di circa 4 miliardi in tutta la Sardegna a fronte di una gestione inefficiente che danneggia imprese e cittadini e, in definitiva, l’economia della Regione”.

Per favorire azioni sempre più incisive ed accelerare i tempi, spiega, “ho chiesto in commissione Lavori pubblici una audizione congiunta dei vertici dell’Anas e dell’assessore ma, in prospettiva, ritengo che i tempi siano maturi per una regionalizzazione dell’Anas, tema sul quale il partito è fortemente impegnato attraverso la raccolta di firme che porterà ad un referendum”.

