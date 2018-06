Condizioni meteo che stanno migliorando, con decisione. Ieri avevamo ancora dei disturbi, soprattutto lungo la fascia orientale dell’Isola a causa dei venti di Grecale e difatti non è mancata occasione per qualche scroscio di pioggia (ad esempio in Gallura). Grecale che ci sta inviando gli ultimi sbuffi, perché la depressione presente sulla Grecia si sta assopendo e da ovest sta avanzano l’Anticiclone.

Non è un’Anticiclone qualsiasi, anche se ormai c’abbiamo fatto il callo. Si tratta dell’Anticiclone del nord Africa, che piomberà sulla nostra regione quale risposta a un affondo ciclonico tra il Portogallo e il nord Africa. Quindi aspettiamoci, già nel fine settimana e in particolare nella giornata di domenica, un forte rialzo delle temperature che si porteranno localmente – ovviamente con le massime – oltre 35°C. Possiamo dirvi che proprio la Sardegna dovrebbe risultare la regione più colpita, vista la collocazione del perno anticiclonico.

Possiamo tra l’altro anche aggiungere un elemento, ovvero che il caldo si intratterrà presumibilmente per gran parte della prossima settimana e il clou dovrebbe manifestarsi con più violenza nella prima metà allorquando localmente si potrebbero registrare – confermando quanto scritto gli scorsi giorni – punte di 39-40°C. Insomma sarà piena Estate, com’è giusto che sia.

