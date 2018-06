L’alta classe della cucina vegetariana arriva al Forte Village di Santa Margherita di Pula. E’ stato inaugurato nei giorni scorsi il ristorante Cookies Cream di Berlino. Sotto la supervisione di Stephan Hentschel, chef dell’omonimo ristorante che quest’anno ha conquistato la prima stella Michelin, Cookies Cream ha aperto ufficialmente la stagione estiva, con una selezione di creazioni culinarie.

Chef Hentschel ha condiviso con il Forte la filosofia che lo ha reso celebre a livello internazionale con estimatori tra gli ‘strictly veg’, ma anche con un ampio seguito di non vegetariani tra cui stelle del mondo dello spettacolo come George Clooney e Robbie Williams. Gli ospiti hanno potuto assaggiare i suoi piatti d’autore sperimentali preparati utilizzando ortaggi e spezie dell’orto antistante il ristorante e prodotti locali in omaggio al territorio.

Qualche esempio:’Anguria con ricotta, insalata di pomodoro e basilico’, “Cagliari Gold, con zucchine, orzo e olio d’oliva”. Per proseguire “Gnocchi di Parmigiano con brodo di tartufo di Perigord” e per chiudere in dolcezza “Ananas grigliato con sorbetto al cocco, donut e zenzero”. Il locale è tra le novità culinarie d’eccellenza che contraddistinguono la stagione 2018 del Resort.

