I militari della Guardia Costiera di La Maddalena hanno multato i proprietari di due imbarcazioni da diporto per aver svolto attività illecita di trasporto passeggeri e di noleggio abusivo. In un caso, grazie ad una preventiva attività investigativa ed a due militari che si sono finti turisti interessati per una gita alle Isole di Budelli e Spargi, è stato possibile accertare l’esercizio abusivo dell’attività di trasporto passeggeri a bordo di una barca da diporto che, attraverso il proprio sito web e tramite depliant informativi, pubblicizzava escursioni organizzate con orari ed itinerari prestabiliti tra le isole dell’Arcipelago maddalenino.

Nel secondo caso, invece, un’imbarcazione da diporto a vela battente bandiera straniera svolgeva un’attività di vero e proprio noleggio abusivo non avendo alcun titolo autorizzativo per compiere tale attività né, tantomeno, un regolare contratto. Per tali violazioni, sono state irrogate sanzioni amministrative per oltre 11.000 euro e relative pene accessorie che prevedono sia la sospensione provvisoria della licenza di navigazione sia della patente nautica, in linea con le forti misure di repressione introdotte dalla riforma del Codice della nautica da diporto che, come noto, ha adottato il pugno di ferro contro le fattispecie illegali in materia di nautica da diporto e di sicurezza della navigazione.

Nei giorni scorsi la Guardia Costiera di Olbia ha sorpreso e sanzionato due ditte che svolgeva nolo stesso tipo di attività senza le previste autorizzazioni.

Commenti

comments