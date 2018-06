“L’Avvoltoio”, inchiesta-spettacolo teatrale sul poligono militare di Quirra, conquista il premio Franco Enriquez-Città di Sirolo “per una comunicazione e un’arte di impegno sociale e civile”. Per la regia di César Brie, a partire dal testo forte e toccante di Anna Rita Signore, punta lo sguardo sul più grande poligono militare d’Europa per indagare il rapporto tra salute e politica, morale civile e interessi economici, teatro e società.

Un nuovo riconoscimento per Sardegna Teatro che ha prodotto la piece e che si aggiunge al successo per il Premio Ubu 2017 con lo spettacolo Macbettu, il dramma shakespeariano trasportato in una Sardegna arcaica e senza tempo. Ma anche all’apprezzamento da parte dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (Unhcr) per aver realizzato iniziative e attività volte a favorire i processi d’integrazione dei beneficiari di protezione internazionale.

“Un grande plauso a Sardegna Teatro e a tutta la compagnia che ha messo in scena ‘L’avvoltoio’, drammaturgia di Anna Rita Signore, testo teatrale che affronta, sotto forma di inchiesta giornalistica, l’annoso problema del poligono militare in Sardegna – si legge nella motivazione – un particolare encomio alla regia di César Brie e al lavoro generale di tutta la compagnia. Ci troviamo di fronte ad una forte denuncia, ma anche rapiti da un’atmosfera poetica e incantatrice, generata da una giovane e sorprendente compagnia, capace di dare spazio alle interpretazioni dei singoli attori e allo stesso tempo esaltare una straordinaria prova corale, che fanno di questo spettacolo, un piccolo capolavoro di teatro di impegno sociale e civile”.

“L’Avvoltoio” é stato premiato nella sezione Miglior Compagnia. La serata di consegna dei premi si terrà a Sirolo presso il Teatro comunale Cortesi il 30 agosto alle 21. Ritireranno il premio l’autrice Anna Rita Signore e Luigi Tontoranelli, attore della pièce e socio del Teatro di Sardegna.

