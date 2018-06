“Le autorizzazioni per il pagamento dei 9 milioni di euro destinate ai lavoratori di Porto Torres e Portovesme sono già in corso”.

Lo fa sapere l’assessorato regionale al Lavoro dopo che la commissione Politiche Ue del Senato ha espresso parere positivo sul provvedimento che rifinanzia gli ammortizzatori in deroga per le aree di crisi complessa. Oggi il senatore M5s Ettore Licheri, ha spiegato che compito della commissione che presiede era quello di verificare che i soldi stanziati non fossero da considerarsi “aiuti di stato”.

Ma, a stretto giro, la Giunta fa notare che “l’Unione Europea e le disposizioni in materia di aiuti di stato non c’entrano assolutamente nulla con questa norma, perché le risorse sono destinate a lavoratori licenziati non certo alle aziende”. Quindi, aggiunge la Regione in una nota, “se un merito c’è, è sicuramente da attribuire in prima battuta all’ex Governo, per l’efficacia e la tempestività della sua azione, e poi alla Regione, in particolare l’assessorato del Lavoro, che da sempre segue con attenzione la vertenza e che ha sottolineato immediatamente al ministero l’esigenza di tutelare i lavoratori già operanti a Portovesme e Porto Torres con gli ammortizzatori sociali in scadenza”.

