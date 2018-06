E’ uscito in tutte le piattaforme digitali. S’intitola Terranova (nome antico della città di Olbia) il nuovo lavoro del rapper En?gma, scritto a sei mani assieme ai concittadini Noia e Quint Mille con la collaborazione del produttore Kaizén. A soli quattro mesi dall’ultimo album di studio “Shardana”, ritorna la sottolineatura del legame tra l’artista, la sua terra e le sue origini.

Il progetto, nato dall’amicizia e dal contributo dei tre musicisti, ha come comune denominatore Olbia e la Sardegna. Noia e Quint Mille sono legati da tempo a livello umano ad En?gma, hanno collaborato in passato con l’artista e con la scena musicale olbiese. Nel disco si dividono le nove tracce, tra liriche e produzioni realizzando un album molto più solare rispetto a Shardana.

In tutte le canzoni è presente l’uso del campionamento: “Un sapore retrò 3.0 – spiega lo stesso En?gma – qualcosa di brillante e per nulla assimilabile alle casse dritte dei ’90. Una controtendenza che si sta assestando nei lavori internazionali più prestigiosi come Kayne West o Pusha T”. Olbia si conferma la patria del rap sardo che ha successo anche oltre Tirreno: il caso più eclatante è quello di Salmo, nome d’arte di Maurizio Pisciottu, già premiato con diversi dischi di platino. Di Olbia anche El Raton, nome d’arte di Manuel Zappadu.

