Sono iniziati stamani i servizi di vigilanza costiera disposti dalla Questura di Oristano.

Gli Agenti, coordinati dal Responsabile l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, si sono concentrati in località Is Arutas, sin dalle prime ore della mattina.

Nell’occasione, e ciò sarà effettuato nel corso di tutta la stagione estiva, è stata impiegata la locale Squadra Nautica, gli equipaggi delle Volanti e le pattuglie in moto “Nibbio”, nonché l’elicottero della Polizia di Stato del VII Reparto Volo di Oristano.

I coordinati servizi hanno la duplice finalità di garantire le opportune misure di prevenzione a mare e a terra. A mare, in particolare i poliziotti si concentreranno sulla vigilanza sull’attuazione del rispetto della normativa sulla pesca, anche al fine di contrastare l’attività di pesca abusiva, la vigilanza area marina protetta “Penisola del Sinis”, al fine di tutelare l’ambiente naturale e la conservazione dell’habitat marino, strategico anche ai fini turistici.

La Polizia vigilerà sui natanti, con verifica documentazione di bordo e assicurazione, utile in caso

di incidente fra due o più imbarcazioni o di imbarcazione con persona, per garantire le

responsabilità e la conseguente tutela risarcitoria dei danneggiati, il rispetto della distanza di 200 mt dell’area di balneazione, a tutela dell’incolumità dei bagnanti e provvederà al soccorso a mare a natanti o bagnanti in difficoltà.

A terra particolare attenzione al controllo dei venditori ambulanti e parcheggiatori abusivi, ai fini del contrasto del fenomeno dell’abusivismo e del commercio molesto, prevenzione dei furti su autovetture, e loro contenuto, posteggiate sul litorale, controlli al fine di contrastare i così detti “furti di sabbia” che sempre più spesso interessano le spiagge del litorale oristanese.

