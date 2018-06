“Ivan Piras, sindaco di Dolianova, è il nuovo vice-coordinatore regionale di Forza Italia della Sardegna”. Lo ha annunciato stamani il coordinare regionale, Ugo Cappellacci.

“Il movimento – ha detto Cappellacci- ha una grande ricchezza, rappresentata dai sindaci, da giovani amministratori locali che, quando sono stati messi alla prova, hanno dimostrato capacità, onestà e quella sana passione politica di cui la nostra comunità ha molto bisogno. E’ giusto che tutti noi – ha aggiunto il leader forzista- facciamo un passo di lato per concedere lo spazio giusto e consentire le crescita di una nuova classe dirigente. Sono certo che Ivan, che da vice eserciterà la delega agli Enti Locali, saprà mostrare in questo ruolo la sua concretezza e la sua determinazione. A lui e ai nostri amministratori locali rivolgo il mio in bocca al lupo e l’augurio di un buon lavoro”.

“Comincia così la ‘rivoluzione’ di Forza Italia in Sardegna, in linea la strada del rinnovamento tracciata dal presidente Berlusconi – afferma Cappellacci – , e una fase di rigenerazione del partito per rilanciare la sua anima popolare, partecipativa e movimentista”. Nei giorni scorsi lo stesso coordinatore Cappellacci aveva preannunciato l’avvio di una campagna-tesseramenti per aprire una fase congressuale, per dare la possibilità ai militanti di scegliere i coordinatori locali”. La nomina di Piras è l’inizio di un percorso di rinnovamento, che già nelle prossime settimane vedrà altre indicazioni per restituire a Forza Italia la dinamicità e il radicamento nel territorio fondamentali per affrontare le prossime sfide”, conclude Cappellacci.

