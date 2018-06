Il sindaco di Dolianova Ivan Piras, 36 anni, è il nuovo vice-coordinatore regionale di Forza Italia. “Comincia in questo modo in Sardegna la rivoluzione del partito, in linea con la strada del rinnovamento tracciata da Silvio Berlusconi”, ha spiegato il coordinatore Ugo Cappellacci annunciando la nomina di Piras durante la convention di Fi e Ppe a Selargius con Antonio Tajani.

“Questo – ha aggiunto – è l’inizio di un percorso di rinnovamento, che già nelle prossime settimane vedrà altre indicazioni per restituire a Forza Italia la dinamicità e il radicamento nel territorio fondamentali per affrontare le prossime sfide”. Poi, tornando al nuovo ruolo di Piras, Cappellacci ha spiegato: “il nostro movimento ha una grande ricchezza rappresentata dai sindaci e dai giovani amministratori locali che quando sono stati messi alla prova hanno dimostrato capacità, onestà e quella sana passione politica di cui la nostra comunità ha molto bisogno”.

Quindi, ha concluso il coordinatore, “è giusto che tutti noi facciamo un passo di lato per consentire le crescita di una nuova classe dirigente. Sono certo che Ivan, che da vice eserciterà la delega agli Enti locali, saprà mostrare in questo ruolo la sua concretezza e la sua determinazione”.

Commenti

comments