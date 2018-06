Artisti di diversi continenti arrivano in Sardegna per il 4/o Festival internazionale “Arpe del Mondo”, con preludio dal 4 al 9 luglio e poi la seconda tranche ad ottobre. Spazio alla kora africana, con il diciannovenne cantastorie del Gambia M Jali Suso, giovane rifugiato approdato nell’Isola per seguire il sogno di diventare musicista sulle orme del padre.

L’artista ha incantato giornalisti e pubblico in piazza San Domenico, a Cagliari, interpretando alcuni suoi brani originali in apertura della conferenza di presentazione della kermesse in programma tra il capoluogo e Carloforte, diretta da Raoul Moretti e organizzata dall’Ente Concerti Città di Iglesias in collaborazione con il Cedac. Tra concerti in piazza e in riva al mare, itinerari sonori all’Orto Botanico e flash mob nel centro storico, oltre alla Notte delle Arpe al Teatro Mutua di Carloforte, il Festival nella tranche estiva in chiave pop punta a coinvolgere pubblici variegati, spettatori casuali e curiosi.

In primo piano l’antico strumento a corde nelle sue varianti tradizionali e moderne. Sotto i riflettori anche l’arpista russa Vasilisa Lushchevskaya, il musicista messicano Gabriel Abdala Perlestain Sanchez con la sua arpa paraguaiana e il duo colombiano formato dalla giovane Yessenia Perez (arpa llanera) e dalla madre Sonia Velasquez (cuatro) per un ideale viaggio nell’America Latina. Sulla locandina un’immagine emblematica, riassume lo spirito del Festival: “Il mondo che vibra come un’arpa, le corde che diventano un filo che unisce i popoli sulle rotte della tradizione e dell’innovazione”, spiega Moretti.

“Arpe del Mondo” nasce con l’intento di far riscoprire le potenzialità espressive di uno strumento, già noto ai Sumeri, ma troppo spesso confinato nell’ambito della musica classica o al più della tradizione irlandese, benché diffusissimo, per esempio, in Sud America e in Africa. La kermesse entrerà nel vivo in autunno, dal 3 al 7 ottobre tra Cagliari e Iglesias, Macomer e Sassari, per un appuntamento inserito nel circuito internazionale dei Festival d’arpa con artisti e ensemble provenienti da Croazia, Egitto, Turchia, Ucraina e Venezuela.

Commenti

comments