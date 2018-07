I vigili del fuoco del comando di Cagliari sono intervenuti per un incidente stradale sulla Sp12 che dalla Ss387 porta a Settimo San Pietro.

Una Ford Fiesta è infatti uscita di strada dopo una curva e si è ribaltata. Dentro l’abitacolo una ragazza trovata in stato confusionale che non ricordava se fosse in compagnia di qualcuno.

Sul posto sono giunti anche i carabinieri è un’ambulanza del 118 che ha trasportato la ragazza all’ospedale Brotzu.

I vigili del fuoco hanno così perlustrato la zona, ma non hanno trovato un eventuale passeggero. Le fasi dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri.

