Sergio Nuvoli est su presidente nou de su GUS Sardigna, su Grupu Ufitzias Istampa de s’Assòtziu de s’imprenta sarda, su sindacadu de sos giornalistas. Est istadu elegidu eris a merie a s’acabu de s’assemblea de sos iscritos riunidos in s’arruga de Barone Rossi a Casteddu in s’Assotziu de s’Istampa Sarda.

Nuvoli, 47 annos casteddaju, giornalista professionista, est addetu istampa e social mèdia manager de s’Universidade de Casteddu. At a sostituire Andrea Concas chi at ghiadu su Gus in sos urtimos annos. Su diretivu chi l’at a acostagiare, in perfeta paridade de gènere, est costituidu dae Michele Mascia, Alessandro Zorco, Luchino Corrias, Federico Marinas, Valentina Careddu, Valentina Guido, Claudia Onnis, Marzia Piga, Grega Meloni e Valter Falgio. Su collègiu de sos revisores de sos contos est costituidu dae Flavia Attardi, Giovanni De Grezia e Massimo Lavena.

Tra sas prioridades indicadas dae su neopresidente de su GUS, torrare a agatare sa dignidade professionale de sos giornalistas chi traballant in sos ufitzios istampat pro mèdiu de unu curretu incuadramentu, su prenu respetu de sa carta de sa deontologia de s’Ordine de sos giornalistas de sa Sardigna in sas incumpatibilidades e sos cùmulos de incàrrigos, s’afortiamentu de su diàlogu cun sos collegas de sas redatziones e sa formatzione.

