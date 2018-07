Soccorso nel corso della notte ad una barca a vela in avaria, con due coniugi e una figlia a bordo, da parte della Guardia Costiera di Oristano. In piena notte il comandante dell’imbarcazione di 10 metri ha lanciato il may day che è stato raccolto dalla Sala Operativa della Capitaneria di Porto oristanese con il quale riferiva di trovarsi in prossimità della spiaggia di Cala Pastori nell’ Isola di Mal di Ventre, e che, a causa dello sganciamento della boa alla quale erano ancorati, stava finendo sugli scogli.

Immediatamente è stato disposto l’invio in zona della motovedetta Sar Cp 893 e il gommone della Guardia Costiera B42 ed un gommone privato in assistenza alla Motovedetta per i bassi fondali presenti in zona.

La motovedetta immediatamente giunta sul posto ha comunicato che gli occupanti dell’imbarcazione si trovavano al sicuro sulla spiaggia mentre il proprietario stava tentando di disincagliarla, operazione riuscita grazie ai mezzi di soccorso. La donna e la figlia sono state trasbordate sulla motovedetta mentre il comandante è rimasto a bordo per il trasferimento a rimorchio verso il porticciolo turistico di Torre Grande, dove sono arrivato alle 4,30 del mattino. Grazie al tempestivo intervento della Guardia Costiera l’operazione si è conclusa positivamente scongiurando il possibile l’affondamento dell’imbarcazione e il conseguente danno all’ecosistema presente all’interno dell’area marina protetta, nonché senza la presenza di alcun ferito a bordo.

