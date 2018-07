Il movimento politico Meris, insieme con la famiglia Meloni, annuncia Sa Die de Doddore, “giornata in onore e ricordo dell’indimenticabile Martire dell’Indipendenza sarda”. La data scelta è sabato 7 luglio al Museo del Mare Marceddì, in via Della Pineta, Arborea.

All’incontro è prevista la libera partecipazione di tanti amici vecchi e nuovi, insieme agli interventi di esponenti della politica e della cultura sarda.

Nel pomeriggio, il ritrovo proseguirà con i piacevoli contributi musicali, poetici, teatrali, proposti da vari amici artisti. “Una giornata – scrivono gli organizzatori – da trascorrere in serenità, uniti dal comune sentimento di affetto, amicizia e riconoscenza verso il nostro Patriota”.

