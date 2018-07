Questa mattina, davanti al Tribunale di Cagliari, si stata svolgendo un sit-in promosso da alcune associazioni per il disarmo e per la riconversione dell’Industria della Rwm di Domusnovas.

A conclusione della manifestazione verrà presentato in procura un esposto denuncia per chiedere un immediato intervento da parte della politica nazionale e della magistratura per la chiusura dell’industria di bombe.

La mobilitazione nasce dalla richiesta di bloccare ogni vendita di armi all’Arabia Saudita, uno stato in guerra da diversi anni contro gli sciiti dello Yemen.

La principale denuncia de i manifestanti è che l’Arabia Saudita sia uno dei principali finanziatori e armatori dell’Isis.

