I Carabinieri di Macomer nel corso della notte hanno fermato un’auto condotta da un giovane che guidava tranquillamente per le vie di Macomer con i valori alcolemici superiori al limite consentito, ma i militari non gli hanno neppure potuto ritirare la patente di guida, come previsto dal codice della strada, perché il giovane, un rumeno da anni ormai residente nel Marghine, non ha mai conseguito il permesso di guida.

I Carabinieri di Macomer lo hanno quindi denunciato e segnalato all’Autorità Amministrativa.

