Cras, martis 3 trìulas, in su Cunservatòriu de Casteddu sighint sos apuntamentos cun is ‘Notturni di note’, sa rassegna chi bidet sos mègius dischentes de sas classes de Pianoforte, Mùsica de paris e Corru sonare in suta de sa màgica atmosfera de su chelu cun sos isteddos.

A sas 21,30 in sa corte de s’istitutzione musicale sa sero s’aberit in sas note de sa Sonada in ‘Mi bemolle maggiore op. 31 n. 3 de L. V. Beethoven’ esecutada dae su pianista Riccardo Rosas chi, a sighire, at a propònnere fintzas sa ‘Ballata n. 1 op 23 di F. Chopin’ e l’Intermezzo e ‘Ballata op.118 di J. Brahams’.

At a èssere tando sa bia de su pianista Filippo Piredda chi at a afrontare su ‘Scherzo n. 1 op 20 ancora di F. Chopin, l’Improvviso n. 2 op. 31 di G. Faurè e Canson y Danza di Federico Mompou’.

S’apuntamentu at a propònnere in prus ‘Malambo de Alberto Ginastera’, in antis de si cungiare in su Preludio op. 23 n. 5 di Sergej Rachmaninov.

Su costu de su billete est de 5 èuru.

Pro informatziones faghent a mutire a is meris de su progetu: Aurora Cogliandro e Elisabetta Dessì, tel. 070 493118.

Commenti

comments