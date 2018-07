Il bassista e cantante dei Kiss, Gene Simmons, ha confermato alla rivista Expressen che la band nel 2019 partirà per un tour mondiale che durerà oltre tre anni.

Simmons ha specificato che “sarà il tour più spettacolare di sempre” e che toccherà tutti i continenti.

La band al momento ha in calendario una manciata di date in Spagna e Portogallo fissate per questo mese.

