La Commissione regionale per le Pari Opportunità esprime la propria vicinanza alla madre di Baressa (Oristano), alla quale potrebbe essere strappata con la forza la sua bambina di soli due anni.

“Senza entrare nel merito di una sentenza che auspichiamo avrà modo di essere ridiscussa in maniera soddisfacente per tutte le parti in causa – scrive la commissione in una nota – riteniamo sia altamente lesivo per l’equilibrio psicofisico della bambina essere allontanata dalla propria madre, la cui salubrità mentale peraltro è stata ampiamente documentata e certificata. Ci auguriamo che tutte le autorità di concerto optino per una soluzione prima di tutto umana, nel primario interesse della bambina e anche della donna”.

