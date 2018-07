Sale a tre il numero di consiglieri di Fratelli d’Italia nell’Assemblea del Comune di Cagliari.

Al partito di Giorgia Meloni, che può contare già su Alessio Mereu e Antonello Floris, ha appena aderito Pierluigi Mannino, eletto nella lista #cagliari16 che sosteneva Piergiorgio Massidda. Contemporaneamente Mannino è stato anche nominato portavoce cittadino di Fdi, mentre lo stesso ruolo a livello provinciale sarà ricoperto da Alessio Mereu. “Alla città serve trovare una nuova guida, ovviamente di centrodestra – spiega Mannino – abbiamo ancora un pò di tempo davanti per dar gambe a una proposta che convinca i cittadini, anche se sappiamo che non serve convincere chi si è ritrovato strozzato dalle tasse, con servizi obsoleti e decisioni che hanno fatto felici solo alcune minoranze”.

“Fdi – aggiunge il deputato Salvatore Deidda – è la vera opposizione in città alla Giunta Zedda. Mannino simpatizzava per noi da tempo e alle ultime politiche non ne ha fatto un mistero”. “Fratelli d’Italia cresce a Cagliari e si prepara a governare la Regione e il Comune con un ruolo da protagonista”, dichiara il portavoce e consigliere regionale, Paolo Truzzu.

Commenti

comments