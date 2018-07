Cresce l’attenzione per la sicurezza alimentare ancora di più se ha a che fare con le allergie. Per questo i supermercati Auchan e Simply hanno diffuso il richiamo di alcuni lotti di preparato per crostata e cookies Pedon, per la mancata dichiarazione in etichetta della presenza di “PISTACCHIO E/O ANACARDO” come allergene.

I lotti coinvolti sono: 131219 e 300120, venduti in confezioni da 400 g. Il preparato per crostata e cookies richiamato è stato prodotto da Pedon Spa nello stabilimento di via del Progresso 32 a Molvena, in provincia di Vicenza. Si richiede di riconsegnare eventuali confezioni acquistate al presente punto vendita. Per ulteriori informazioni rivolgersi al fornitore PEDON al numero verde 800-034437. Interessati canale iper e super di tutta Italia oltre SMA Porto Sant’Elpidio. L’azienda chiede di fare attenzione a quanti abbiano acquistato le confezioni oggetto del richiamo.

