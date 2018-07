Cercansi idee d’impresa coerenti con gli obiettivi del Piano di riqualificazione del polo industriale di Porto Torres, orientate a tutela ambientale, turismo sostenibile, chimica verde, ricerca e nautica da diporto. È quanto emerso dall’incontro organizzato dalla Regione per presentare le modalità di partecipazione alla call dedicata alle manifestazioni d’interesse per investimenti nell’Area di crisi complessa di Porto Torres, la cui scadenza è fissata per il 19 luglio.

L’appuntamento di oggi nella sala conferenze dell’incubatore d’impresa del Consorzio industriale provinciale di Sassari, a Porto Torres, ha messo intorno a un tavolo imprenditori, rappresentanti istituzionali e sindacali. In base all’interesse manifestato dalle imprese, sarà siglato il protocollo d’intesa tra Ministero dello Sviluppo economico e Regione Sardegna, che determinerà la pubblicazione degli avvisi su agevolazioni nazionali e regionali, programmi di investimento per la produzione di beni e servizi, per la tutela ambientale, innovazione, e ricerca industriale e sviluppo sperimentale.

