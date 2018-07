Nella tarda serata di ieri 2 luglio a Quartu Sant’Elena, i carabinieri del Nucleo radiomobile hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti Luca Raffaele Manai, di 22 anni.

Al termine di una perquisizione personale e domiciliare, i militari hanno trovato 16 dosi di marijuana, 80 euro in contanti e un bilancino elettronico di precisione.

Il 22enne è ora in attesa in attesa dell’udienza di convalida fissata per oggi.

