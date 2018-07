Sono ancora gravissime le condizioni di Nicola Atzori, 40 anni, operaio e consigliere comunale di Giba (sud Sardegna), ferito con due colpi di fucile alla testa, mentre si trovava a bordo della sua auto a Santadi.

È ancora ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Brotzu, in coma, i medici lo tengono costantemente sotto osservazione in attesa di eseguire un intervento chirurgico, la prognosi rimane riservata. I carabinieri della Compagnia di Carbonia e del Reparto operativo del Comando provinciale lavorano ininterrottamente nel tentativo di fare piena luce sul’episodio. Ieri sono stati sentiti amici e parenti del 40enne, sono stati ascoltati il padre e il 65enne di Masainas che si trovava in auto con Atzori al momento del ferimento. Gli investigatori stanno ricostruendo le ore precedenti alle fucilate per capire se sia successa qualche cosa che possa aver portato al ferimento. Si lavora anche sulla vita personale di Nicola Atzori.

Al momento non c’è alcun elemento che colleghi le fucilate all’attività politico-amministrativa del consigliere comunale dalla quale recentemente si era anche allontanato. Tra le ipotesi che i militari starebbero valutando, anche se non ci sono conferme ufficiali, c’è che il ferimento sia legato agli ambienti della caccia e dei bracconieri. Un incidente? Un gesto volontario? Interrogativi che al momento non trovano risposta.

