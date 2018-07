La Giunta regionale ha approvato una rimodulazione sui fondi assegnati al Comune di Sassari, con finanziamenti del mutuo regionale infrastrutture, che prevedevano l’acquisto sul mercato di edifici a canone sostenibile. In tal modo si autorizza l’amministrazione Sassarese ad impegnare due milioni di euro nella costruzione di alloggi con elevate prestazioni e caratteristiche qualitative e innovative non solo in ambito architettonico ma anche in relazione a sostenibilità ambientale, efficienza energetica e contenimento dei costi di gestione e manutenzione.

Gli alloggi saranno destinati a cittadini che si trovano in forte disagio abitativo. “Il progetto proposto dall’amministrazione sassarese prevede la realizzazione di 16 alloggi – spiega l’assessore dei Lavori Pubblici Edoardo Balzarini – Si tratta di un approccio decisamente innovativo per l’edilizia residenziale pubblica che vede il ricorso a soluzioni progettuali di tipo passivo e bioclimatico in grado di limitare il fabbisogno di energia attraverso il ricorso a interventi specifici”.

Il finanziamento è frutto di una rimodulazione di tre milioni di euro assegnati al Comune di Sassari nell’ambito dell’intervento di incremento degli alloggi Edilizia residenziale pubblica (Erp). La restante somma, pari a un milione di euro sarà utilizzata dall’amministrazione per l’acquisizione di ulteriori alloggi.

