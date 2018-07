Il Consiglio regionale commemora Gesuino Muledda, storico esponente del Pci morto ieri all’età di 76 anni. Prima di chiedere un minuto dei raccoglimento all’Aula, il presidente dell’Assemblea, Gianfranco Ganau, ha ricordato “lo spirito da guerriero con cui Muledda ha affrontato la malattia che l’ha accompagnato negli ultimi anni”, e ha ripercorso le tappe della sua carriera politica: da sindaco di Gairo al salto nella politica regionale “dove si è contraddistinto per l’impegno costante nella difesa dei diritti dei lavoratori”.

In particolare, “nell’VIII legislatura entra a far parte del primo esecutivo regionale di sinistra della storia autonomistica come assessore agli Enti locali. Nelle tre Giunte guidate dal sardista Mario Melis, Muledda ricoprì per 5 anni la carica di assessore all’Agricoltura”. “A quell’assessorato – ha aggiunto Ganau – legò indissolubilmente il suo nome con interventi finalizzati allo svecchiamento dei sistemi di produzione e all’internalizzazione delle imprese: a lui si devono i primi piani di modernizzazione degli ovili e l’impulso decisivo alla nascita delle associazioni dei produttori. Sua la campagna di marketing per la valorizzazione dei formaggi sardi con il marchio delle produzioni casearie stampato sulle maglie del Cagliari Calcio”.

E anche la Giunta regionale, riunita oggi a Villa Devoto con il presidente Francesco Pigliaru, si è aperta con un minuto di silenzio in memoria di Muledda.

