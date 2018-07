“Le imprese di manutenzioni industriali del territorio siano messe in condizione di non perdere opportunità di lavoro come quelle negli stabilimenti di Porto Torres, dove subiscono la pesante concorrenza di aziende della penisola”. Lo scrive il presidente del consiglio regionale, Gianfranco Ganau, ai vertici di Eni e Versalis. “Imprese con sede e attività prevalentemente fuori dall’isola si aggiudicano i lavori, che tornano alle nostre aziende in subappalto e con ricavi minimi – stigmatizza – occorre porre rimedio”.

Ultimamente Ganau è stato destinatario di molte segnalazioni a opera di imprenditori e associazioni di categoria. “Nel tempo la aziende locali hanno maturato esperienza e professionalità e i risultati nelle industrie del territorio sono riconosciuti e apprezzati – sottolinea – ma vengono superate da realtà della penisola”. La situazione “crea inevitabili ripercussioni anche dal punto di vista occupazionale e sociale”, prosegue Gianfranco Ganau.

“Tutto questo mentre si fanno i conti col ritardato avvio delle bonifiche Eni-Syndial – conclude – gli effetti economici e sociali sarebbero negativi per il territorio, già gravemente colpito dalla crisi”.

Commenti

comments