Su proposta dell’assessora Barbara Argiolas, la giunta ha approvato una delibera che inserisce Tortolì tra le sedi territoriali (Cagliari, Sassari, Olbia, Nuoro, Oristano e Carbonia) in cui esercitare le funzioni in materia di turismo già di competenza delle province.

Inoltre, gli uffici della sede territoriale di Oristano verranno ubicati in piazza Eleonora 19, in uno stabile di proprietà regionale. Lo stabile, di particolare pregio artistico, in posizione ottimale rispetto alle esigenze dell’utenza turistica, sia con riferimento ai visitatori che agli operatori del settore.

Entrambe le sedi non comportano l’assunzione di oneri per locazioni passive da parte della Regione.

