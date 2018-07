La convocazione straordinaria del Consiglio regionale a Olbia, coinvolgendo i sindaci, i parlamentari di tutte le forze politiche e le forze sociali, per discutere delle problematiche dei trasporti marittimi da e per la Sardegna. Lo chiede il presidente della Commissione Bilancio Franco Sabatini (Pd).

“Siamo in piena stagione estiva, con tutte le criticità che essa si porta dietro, e sempre più numerose sono le sollecitazioni perché si attivino servizi di trasporto marittimo più efficienti e a costi accessibili – osserva – Chiedo che venga convocata subito una conferenza dei capigruppo per programmare una imminente seduta straordinaria del Consiglio regionale sul tema dei trasporti, problema che sta diventando sempre più annoso per la nostra Regione. Chiedo, inoltre, che la seduta venga convocata a Olbia, luogo simbolo poiché dotato di una struttura portuale che registra il più altro numero i persone che viaggiano da e per la Sardegna, in particolare da e verso la Penisola”.

Sabatini ricorda che in queste settimane, sono state avviate diverse iniziative: “la Giunta regionale ha approvato la delibera con cui dà avvio all’iter di approvazione delle norma di attuazione sui trasporti marittimi in Sardegna; i Parlamentari di Forza Italia hanno presentato una proposta di legge tesa a trasferire le competenze sui trasporti marittimi e sulla continuità territoriale alla Regione Autonoma della Sardegna; lo stesso Consiglio regionale ha convocato i vertici della compagnia titolare della convenzione sulla continuità territoriale. Tutte iniziative importanti – prosegue Sabatini – ma che, se non ricondotte ad un agire comune e concorde, sono destinate a cadere nel vuoto”.

