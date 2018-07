Intorno alle 12.45 i Carabinieri di Oniferi (Nu) e del Radiomobile della Compagnia di Ottana, sono intervenuti sulla SS 129 all’altezza del km 56+200 a seguito di un incidente che ha coinvolto tre auto.

L’autista di una Peugeot 206, con a bordo turisti spagnoli, nel percorrere la SS 129 in direzione Macomer-Nuoro, in prossimità di una curva ha perso il controllo dell’auto invadendo completamente la corsia opposta andando ad impattare con altre 2 auto provenienti dal senso di marcia opposto, una Volkswaghen Polo ed una Citroen C3.

Gli occupanti delle auto, a parte la forte paura, nonostante l’impatto, non hanno riportato traumi visibili e due di essi, un sedicenne spagnolo ed un quindicenne di Pozzomaggiore (SS), sono stato comunque portati dal 118 all’Ospedale San Francesco di Nuoro per accertamenti. I carabinieri hanno effettuato ai rilievi del caso per stabilire la dinamica dell’incidente continuando a garantire la circolazione sulla rete viaria.

Commenti

comments