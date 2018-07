Via libera unanime del Consiglio regionale alla risoluzione su Air Italy approvata oggi in commissione Trasporti. L’atto impegna la Giunta a lavorare per ottenere la convocazione di un tavolo con Mise e Ministero dei Trasporti per affrontare la vicenda della compagnia che ha deciso in modo unilaterale di trasferire a Malpensa una quota di addetti amministrativi in servizio in Sardegna.

In Aula l’assessore dei Trasporti, Carlo Careddu, ha spiegato che, con il governatore Francesco Pigliaru, porterà la questione all’attenzione del ministro Danilo Toninelli già domani a Roma, in occasione dell’incontro al Ministero delle Infrastrutture previsto nel pomeriggio. “Si tratta di impiegati che possono anche lavorare in remoto, non necessariamente a bordo pista”, ha sottolineato Careddu riferendosi agli amministrativi trasferiti.

Nella risoluzione c’è anche l’invito ai parlamentari sardi a chiedere al Governo il rispetto degli accordi sottoscritti nel 2016 con la compagnia aerea e le organizzazioni sindacali che prevedono la permanenza in Sardegna della totale attività di Air Italy.

