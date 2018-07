I Carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia hanno denunciato stamani un extracomunitario di 27 anni, nullafacente e senza fissa dimora, per ubriachezza molesta, porto abusivo di oggetti atti ad offendere e lo hanno segnalato alla Prefettura di Sassari quale assuntore di sostanze stupefacenti.

In seguito ai recenti e sempre più frequenti fatti di violenza che si stanno verificando nel centro gallurese, sono stati intensificati i controlli a persone e mezzi in transito. Durante uno di questi servizi il marocchino è stato controllato in condizioni di evidente ubriachezza e di potenziale pericolo l’incolumità mentre si aggirava per le vie del centro.

Durante la perquisizione, dalle tasche del 27enne è saltato fuori un coltello a serramanico lungo 14 centimetri e hashish verosimilmente detenuto per uso personale.

