Questa mattina intorno alle 5.50 è avvenuto a Quartucciu in via delle Serre lo sfratto contro la famiglia di Gianluca Usai, il portuale rimasto senza lavoro dopo il fallimento della Clp. I carabinieri con l’ausilio del reparto mobile e dei Cacciatori di Sardegna hanno sfondato la porta di casa e si sono impossessati dell’immobile. Sul posto anche un ambulanza che ha soccorso la moglie di Luca in stato di shock.

“Fortunatamente questa mattina i minori non erano in casa, ma è stato un atto vergognoso, hanno sfondato la porta con l’ariete”, denuncia Luca.

