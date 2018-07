La Polizia di Stato ha arrestato un 30enne pregiudicato di Iglesias per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nella mattina di ieri, martedì 3 luglio, gli Agenti della Squadra Volante del Commissariato di Iglesias, hanno concentrato la propria attività nella zona del centro cittadino, e proceduto al controllo di un giovane già noto agli operatori per i suoi precedenti in materia di armi e stupefacenti. Sono così saltati fuori ben occultati all’interno di un pacchetto vuoto di sigarette, quattro pezzi di hashish pari a 10 grammi circa.

La successiva perquisizione domiciliare, ha consentito di rinvenire e sequestrare altri frammenti di hashish, tre bilancini di precisione, un coltello a serramanico della lunghezza di cm. 21 e lama di cm. 9,5 ed un pugnale artigianale della lunghezza complessiva di cm 13,5 e lama di cm 9, la somma di 127 € ritenuta provento di pregressa attività di spaccio.

L’arrestato, gravato da numerosi precedenti, anche specifici, è stato arrestato, dopo le formalità di rito è stato riaccompagnato presso la sua abitazione in attesa dell’udienza per direttissima.

