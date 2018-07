È passato un anno. Sì, proprio un anno da quel 5 luglio maledetto, quello che non ti aspetti, quello che non vuoi che accada invece è avvenuto. Una telefonata ha gelato il mio sangue: “Doddore è morto”. È bastato questo per urlare il mio grido di dolore e la mia rabbia verso chi non ha voluto e potuto fare nulla per impedire questa morte orribile.

Bobby Sands. Doddore nella sua ultima intervista mi ha ricordato la figura di Bobby, un combattente irlandese, orgoglioso della sua storia proprio come Doddore. Oggi, a un anno dalla morte, sono qui a scrivere qualcosa che non avrei mai voluto scrivere.

Eravamo distanti anni luce politicamente, ma le sue analisi erano sempre lucide e puntuali e quando ci sentivano era un fiume in piena, raccontava tante cose e io ero lì, ad ascoltare spesso in silenzio perché lui era una figura così intellettualmente onesta che era bello stare ad ascoltarlo.

Ha fatto tante cazzate, ma chi non le ha mai fatte? È stato un ‘pazzo scatenato’, ma era lui, era il suo spirito, era la sua voglia di essere ‘diverso’ da tanti sardi che non hanno la forza di alzare la testa. Doddore ci manchi, mi manchi, ma sono certo che tu manchi a tanti sardi.

Su Cagliaripad Doddore curava una rubrica settimanale.

