Ha cercato di sedare una lite tra due persone ma è stato raggiunto da alcuni fendenti d’arma da taglio: un 20enne è rimasto ferito davanti all’area parcheggi del ‘Cavalluccio marino’ del lungomare Poetto, intorno alle prime luci dell’alba.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Cagliari. Secondo la ricostruzione dei militari il ragazzo è stato più volte ferito all’addome. L’aggressore è riuscito a dileguarsi prima dell’intervento dei carabinieri. Il ferito non è in pericolo di vita e si trova ora in osservazione all’ospedale Marino di Cagliari.

Le indagini sono in corso.

