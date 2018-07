Le buche della seconda città più grande per numero di abitanti dell’Isola “sono ormai Patrimonio della Città e fanno parte del Patrimonio Artistico di Quartu, e come tali devo essere protette e custodite da eventuali colate di cemento o di asfalto che potrebbero compromettere il loro valore Storico e Artistico”. Questo il testo della ‘Giornata Nazionale a favore della ricerca sulle Buche d Quartu’, il divertente evento di Facebook fissato per il 29 luglio, che con una sana ironia lamenta lo stato pietoso del manto stradale cittadino.

“Partecipa anche tu – continua il testo dell’evento – e contribuisci alla ricerca per questo importante patrimonio unico nel suo genere, Vanto della città di Quartu”. I fondatori della pagina Adotta Una Buca a Quartu non la mandano certo a dire, documentando decine di foto di buche. Ora la pagina ha toccato i 1700 estimatori.

“Buche e voragini che ormai non si contano più, dai una mano, adotta una buca” è l’appello. “Fotografa la tua buca preferita e condividila con noi dandole visibilità”.

Il divertente evento puoi trovarlo cliccando qui:

