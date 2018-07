“Si rispettino i patti e le assunzioni avvengano nel rispetto degli accordi siglati”. Così Ugo Cappellacci, deputato e coordinatore regionale di Forza Italia, interviene sugli sviluppi della vertenza ex Alcoa.

“Invitiamo il ministro Di Maio – prosegue l’esponente azzurro – a non tenere atteggiamenti pilateschi, a prendere immediatamente in mano la situazione prima che passi il tempo e che finisca fuori controllo. Se oggi esiste ancora lo stabilimento di Portovesme – prosegue l’esponente azzurro – è grazie alla lotta dei lavoratori insieme ad un intero territorio. Lo abbiamo ribadito anche alla Camera durante la discussione sul decreto per la proroga degli ammortizzatori sociali: l’obiettivo era e deve essere quello di ridare un futuro industriale al Paese e di difendere per oggi e per domani il lavoro. Tutti devono fare la propria parte: noi, anche dai banchi dell’opposizione faremo la nostra. Il Governo – ha concluso Cappellacci – ha una buona occasione per dare un segnale. Non la sprechi”.

