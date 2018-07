“Le organizzazioni sindacali riunite in assemblea davanti i cancelli dello stabilimento ex Alcoa contestano fortemente il metodo e il merito attuati per le assunzioni Sider Alloys”. Così le sigle sindacali FIOM FSM UILM e CUB Sulcis-Iglesiente in un comunicato esprimono la loro posizione in merito alle ultime vicende che riguardano l’Alcoa.

Le Assunzioni, secondo il sindacato, “stanno avvenendo senza il rispetto dei protocolli e degli accordi firmati a livello ministeriale e o regionale”. Per tale ragione le sigle sindacali chiedono un incontro urgente con il presidente Pigliaru “per aprire un confronto serio sul piano industriale ed occupazionale, così come sottoscritto dalle parti, al fine di arrivare alla sottoscrizione di un accordo quadro che evidenzi le regole precise alla quale ogni interlocutore, sindacale o datoriale, dovrà attenersi”.

“In attesa di convocazione – conclude il comunicato le organizzazioni sindacali confermano l’assemblea sit-in ai cancelli dello stabilimento”.

