Blitz del Nucleo Regionale Cinofili della Polizia penitenziaria nella colonia penale di Is Arenas, in comune di Arbus (Su). I poliziotti del Distaccamento di Nuoro,insieme agli agenti in forza ad Is Arenas, stamani hanno effettuato dei controlli nei locali frequentati dai detenuti, in particolar modo nelle stalle, nelle strutture adibite alla custodia di animali e nel territorio circostante dove i detenuti svolgono il lavoro per accudire il bestiame.

L’operazione, coordinata dal commissario Carmelo D’Angelo, grazie al fiuto dei cani Jedro e Jeson, ha permesso di trovare un panetto di hashish nascosto sotto terra, del peso di 120 grammi dal quale si sarebbero potute produrre circa 400 dosi. Per quanto poco possa apparire come quantità, si tratta però di uno dei sequestri più ingenti effettuati in un carcere.

“La collaborazione tra i poliziotti in servizio nella colonia di Is Arenas ed il reparto cinofili – spiega Giovanni Villa, segretario regionale della Fns Cisl -, risulta ancora una volta determinante per combattere i reati legati allo spaccio e alla detenzione di sostanze stupefacenti in carcere. Purtroppo però i conduttori cinofili in Sardegna sono solo 3 per 10 penitenziari, più il minorile di Quartucciu, e dovrebbero essere almeno in 12 unità.

Nonostante i numeri risicati di una pianta organica incompleta i colleghi quando entrano in azione riescono sempre a non far arrivare la droga all’interno delle sezioni detentive. Questo per garantire l’incolumità dei detenuti e permettere un lavoro in serenità e sicurezza agli agenti”, conclude Villa.

