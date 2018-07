Si è insediata in Consiglio regionale la Commissione d’inchiesta sulle politiche industriali nell’area di Ottana.

Alla presidenza è stato eletto il consigliere dei Riformatori, Luigi Crisponi. Mariano Contu, consigliere regionale di Forza Italia, sarà invece il vicepresidente. Dell’Ufficio di presidenza faranno parte anche due segretari: Lorenzo Cozzolino (Pd) e Gaetano Ledda (Psd’Az-La Base).

La prossima settimana si terra la prima seduta per la programmazione dei lavori. La Commissione d’inchiesta ha il compito di valutare le ragioni del tracollo e della desertificazione economica dell’area industriale di Ottana; verificare il livello di inquinamento delle acque del Tirso e lo stato delle procedure di bonifica; individuare un percorso per l’eventuale riconversione del sito e valutare strumenti di welfare per tutti i lavoratori espulsi dal ciclo produttivo.

Commenti

comments