“Credo che l’alleanza Lega-Cinquestelle possa esplodere molto presto. Basta osservare le contraddizioni che emergono ogni giorno”.

Lo dice, in un’intervista l’eurodeputato ed ex segretario regionale del Pd, Renato Soru. “Il presidente della Camera Roberto Fico vuole aprire i porti, Salvini si vanta di chiuderli, anche quando non ci riesce. Così su altri temi – osserva il patron di Tiscali -. Credo che i Cinquestelle abbiano preso voti a sinistra e li abbiano spesi a destra. Purtroppo anche per colpa nostra. Resto convinto che il Pd abbia sbagliato a non parlare con il M5S. Si poteva evitare di mettere insieme i populismi e spingerli nelle braccia di Salvini – conclude -, verso la Lega, un partito di destra, estremista, a tratti razzista, come Orban in Ungheria”.

Commenti

comments