Nuovi guai per il presidente della Bnl, Luigi Abete. Dopo la decisione del Gip di Cagliari che ha chiesto alla pm di formulare il capo di imputazione nei confronti dell’ex leader di Confindustria in un processo su presunti tassi di interesse superiori al dovuto esercitati dalla banca su un mutuo contratto dalla società proprietaria dell’hotel Setar sul litorale cagliaritano, la procura di Tempio, in Gallura, ha chiesto il processo per usura nei confronti di Abete al termine di un’indagine avviata dopo la denuncia di un’imprenditrice olbiese.

I fatti risalgono al periodo compreso tra il 2009 e il 2012, quando l’imprenditrice, in difficoltà per la crisi e dopo avere investito i suoi risparmi nella costruzione di villette sul litorale, si è vista pignorare il patrimonio per non avere pagato alcune rate. Sempre secondo quanto racconta il quotidiano, la banca non avrebbe rinegoziato i mutui. La Procura, che ha verificato l’ipotesi di superamento della soglia di usura attraverso un consulente tecnico, ha quindi richiesto il rinvio a giudizio sul quale si dovrà esprimere il giudice, nell’udienza preliminare fissata il prossimo 13 febbraio.

