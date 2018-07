Faro delle fiamme gialle su un’attività di commercio ambulante a Maracalagonis.

La verifica è scattata da un precedente controllo che riguardava l’emissione di uno scontrino fiscale: da qui i finanzieri hanno accertato l’esistenza di un’attività stabile e organizzata del commercio ambulante. Tutti gli obblighi fiscali, come il possesso di una partita Iva, la tenuta delle scritture contabili nonché il versamento delle imposte, sono state aggirate.

L’azione dei finanzieri in forza al gruppo Cagliari si è quindi incentrata sulla ricostruzione del volume d’affari del titolare dell’attività di commercio illegale: è stata infatti constatata l’omissione al fisco di ricavi per un valore di 44.166 euro e una conseguente evasione dell’Iva per 1800 euro.

Commenti

comments