Corrado Trevisan, co-fondatore di Slow Food, sarà protagonista ad Aggius di “In cucina&hellipa tutta birra”, tappa enogastronomica della rassegna itinerante “I monumenti incontrano la lettura”.

Nel suggestivo scenario offerto dal piccolo centro gallurese ad un passo da Tempio, la birra sarà il filo conduttore della serata organizzata da Cooltour Gallura.

Bevanda sempre più di moda grazie a un’offerta estremamente varia di produzioni artigianali e di qualità, oggetto di letture e degustazioni, la birra sarà l’ingrediente principale del menù itinerante a base di sformato di patate e birra, risotto alla birra, polpettone di manzo e maiale alla birra e brownie, ovviamente alla birra. Ad accompagnare il pubblico del festival in questo interessante viaggio non poteva che essere Trevisan, già autore per Pacini Fazi Editore del libro “In cucina&hellip a tutta birra”, che presta il nome all’evento programmato per le 19 con partenza da via Roma.

Durante il percorso ci sarà il tempo per ascoltare storie di birra e cibo e scoprire le caratteristiche di alcune birre artigianali sarde. Si chiuderà con un’escursione notturna sui monti di Aggius.

