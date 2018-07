Il nuovo astro dell’atletica italiana, lo sprinter Filippo Tortu, ai prossimi Europei di Berlino (7-12 agosto) correrà i 100 metri e la staffetta 4X100 e non parteciperà anche ala gara dei 200. Ne dà notizia la Fidal con un comunicato.

“In una riunione svoltasi questa mattina a Roma – è scritto nella nota – alla quale hanno preso parte il Presidente federale Alfio Giomi, il ct della Nazionale Elio Locatelli, Salvino Tortu (in qualità di allenatore del figlio Filippo), e il responsabile tecnico delle Fiamme Gialle Andrea Ceccarelli, si sono definiti i termini della partecipazione di Filippo Tortu ai prossimi Europei. Con decisione pienamente condivisa, si è stabilito che lo sprinter azzurro, neo primatista nazionale dei 100 metri con il 9.99 realizzato a Madrid il 22 giugno scorso, correrà a Berlino la gara individuale dei 100 metri, e sarà disponibile per la staffetta 4×100. Escluso l’impegno sulla distanza doppia, peraltro non ancora corsa quest’anno, che lo aveva lanciato nel Golden Gala 2017”.

“E’ una scelta che ha ragioni esclusivamente tecniche e di programmazione – spiega Salvino Tortu – ed è in linea con il percorso che ha portato Filippo ad essere oggi l’atleta che è. Si giocherà tutto sui 100, dove ha dimostrato di poter valere l’élite continentale, e sarà parte del gruppo della staffetta, le cui potenzialità si sono già viste in occasione dei Giochi del Mediterraneo. Sono pienamente consapevole del fatto che avrebbe potuto giocarsi le sue carte anche sui 200 metri, ma, in estrema sintesi, ritengo che partecipare a tutte e tre le prove di sprint, sia troppo per un ragazzo di appena 20 anni. Lo farà, o almeno me lo auguro, tra due anni, ai Giochi Olimpici di Tokyo, che rappresentano il traguardo di questa prima fase della sua carriera”.

