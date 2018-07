Nile Rodgers & Chic arrivano in Sardegna per l’unico concerto italiano il 14 agosto alla Forte Arena di Santa Margherita di Pula. Tra le leggende musicali, Rodgers è davvero un esempio eccezionale: compositore vincitore di numerosi Grammy, produttore, arrangiatore e chitarrista, ha fondato gli Chic negli anni Settanta, creando un vero e proprio ‘linguaggio musicale’ inedito che ha generato hit planetarie del calibro di “Le Freak” (il singolo più venduto di sempre dell’etichetta Atlantic Records) e spianato la strada al genere hip-hop con il brano “Good Times”.

Nile Rodgers trascende generi, stili musicali e generazioni, meritando l’inserimento nella Rock&Roll Hall of Fame (2017) e Songwriters Hall of Fame (2016). Il lavoro negli Chic e le sue produzioni per artisti quali David Bowie, Diana Ross, Madonna, lo ha portato a vendere oltre 500 milioni di dischi nel mondo. Ha collaborato anche con Daft Punk, Avicii, Sigala, Disclosure e Sam Smith, confermandosi come un produttore contemporaneo sempre all’avanguardia.

Il nuovo disco di Nile Rodgers & Chic, dopo 25 anni, s’intitola “It’s About Time” ed uscirà il 7 settembre. I biglietti per il concerto alla Forte Arena saranno disponibili dalle 12 di venerdì 6 luglio su www.ticketone.it, www.ticketmaster.it e in tutti i punti vendita autorizzati.

