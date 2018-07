Un’operazione di polizia marittima a tutela dell’ambiente marino è stata portata a termine nel pomeriggio di oggi, giovedì 5 luglio, dal personale della Guardia Costiera di Porto Torres e ha portato alla denuncia di un norvegese a bordo di un’unità da diporto di circa 8 metri all’ancora nello specchio acqueo antistante Cala Sant’Andrea nell’Area Marina Protetta dell’Asinara.

La Guardia Costiera ha intercettato la barca norvegese che aveva dato fondo all’ancora nel tratto di mare antistante Cala Sant’Andrea dell’Isola dell’Asinara, zona di riserva integrale in quanto particolarmente protetta per la presenza di un delicato ecosistema marino, specchio acqueo dove è assolutamente vietata non solo la navigazione e l’ancoraggio ma anche qualsiasi attività di balneazione.

La barca è stata quindi scortata nel vicino porto di Stintino per gli accertamenti e gli atti di Polizia giudiziaria. Al termine dell’attività il Comandante norvegese, è stato denunciato per aver violato i rigorosi divieti di navigazione ed ancoraggio all’interno del sito marino protetto.

Commenti

comments