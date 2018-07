“La conferenza dei servizi dove saranno precisati i contenuti finali del nuovo sistema di continuità territoriale aerea per l’isola sarà convocata la settimana prossima nella sede della Regione a Roma”. Lo fa sapere l’assessore dei Trasporti, Carlo Careddu, al termine del tavolo tecnico aperto oggi al ministero delle Infrastrutture e Trasporti, alla presenza del vice Capo di Gabinetto del ministro, Maria Teresa Di Matteo, e della responsabile del Dipartimento per le Politiche europee della Presidenza del Consiglio, Diana Agosti.

Collegata da Bruxelles, la rappresentanza permanente italiana all’Ue. Il tavolo era stato convocato ieri dal ministro Danilo Toninelli in occasione dell’incontro con lo stesso assessore e il governatore Francesco Pigliaru. “Un altro passo avanti determinante è stato fatto – sottolinea Careddu – ora procediamo spediti verso una soluzione compatibile con il diritto alla mobilità dei sardi e con le norme nazionali e comunitarie in materia”.

“Al tavolo ministeriale abbiamo ribadito che i collegamenti con i grandi hub aeroportuali, in grado di garantire i migliori servizi di intermodalità, sono per noi irrinunciabili. Come è irrinunciabile – sottolinea l’assessore – la massima competitività possibile nel favorire l’accesso alla Sardegna”.

